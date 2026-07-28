Detienen a presunto asaltante de tiendas; le hallan cris.tal en Parajes de Oriente

Ciudad Juárez, Chihuahua. — Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal en posesión de presunta droga y ahora es investigado por su posible participación en varios robos con violencia cometidos contra tiendas de conveniencia en la zona oriente de la ciudad.

La detención ocurrió en el fraccionamiento Parajes de Oriente, en el cruce de las calles Desierto de Kau Sur y Desierto de Naun Norte, donde los agentes interceptaron a Jesús V. H., de 27 años, luego de que presuntamente cometiera una falta administrativa en la vía pública.

Durante una revisión preventiva, los oficiales localizaron entre sus pertenencias un envoltorio con aproximadamente 16 gramos de una sustancia con características similares al cristal, por lo que fue asegurado por el presunto delito contra la salud.

Tras verificar su información e imagen, las autoridades detectaron que sus características físicas coinciden con las de un hombre buscado por una serie de asaltos con violencia a tiendas de conveniencia en ese sector de la ciudad, de acuerdo con descripciones y videograbaciones obtenidas durante las investigaciones.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, donde continuará el proceso para determinar su posible responsabilidad tanto por la posesión de la sustancia ilícita como por los robos que se le atribuyen.