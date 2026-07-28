Nuevo sismo de magnitud 7.1 en Japón deja daños severos, incendios y atrapados tras explosión

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu, al sur de Japón. El movimiento telúrico provocó el colapso parcial de infraestructuras, grietas profundas en autopistas e incendios, además de dejar sin suministro eléctrico a decenas de miles de viviendas.

Desde su oficina en Tokio, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dirigió un mensaje a la nación para detallar las primeras acciones de emergencia e instar a la población a ponerse a salvo.

“Ya se nos ha informado que hay personas heridas. Se han producido cortes de energía e incendios en algunas zonas, y también hay daños en carreteras y puentes, así como el colapso de edificios”, declaró Takaichi. “Pido a todos que tomen medidas para protegerse, incluida la evacuación a un lugar seguro”.

Por su parte, la cadena pública NHK reportó que al menos un hospital local ha atendido a más de 50 heridos, además de registrarse personas lesionadas a bordo de un tren de alta velocidad.

Parálisis en transportes y servicios

El sismo provocó severas afectaciones a la movilidad y a los servicios básicos de la región:

Energía eléctrica: La compañía Kyushu Electric Power informó que 48 mil hogares quedaron sin luz.

Transporte ferroviario: La empresa JR Kyushu suspendió la totalidad de sus líneas, incluyendo los trenes bala (Shinkansen).

Tráfico aéreo: El aeropuerto de Kumamoto cerró sus pistas, obligando al desvío y cancelación de vuelos comerciales.

Telecomunicaciones: Las operadoras KDDI y Docomo reportaron fallas en las redes de telefonía móvil debido a la falta de energía y cortes en líneas de transmisión.

Explosión en centro comercial y emergencias críticas

Entre las situaciones más delicadas se encuentra el colapso de un centro comercial de la cadena Aeon, donde se registró una explosión tras el sismo. Servicios de bomberos y policía acudieron al lugar tras confirmarse que múltiples personas quedaron atrapadas. La cadena televisiva TBS reportó que las autoridades temen por la gravedad de la situación en el sitio.

Un portavoz de la empresa Aeon aclaró que clientes y empleados fueron evacuados inmediatamente después del temblor inicial y que la causa exacta de la detonación posterior aún no se ha esclarecido. Kazuya Tsurunaga, un testigo que se encontraba en un local a 300 metros del centro comercial, describió la escena:

“Fue un gran impacto”, dijo Tsurunaga a TBS. “Se levantó una gran nube de humo y, como el viento soplaba hacia la tienda, el área a nuestro alrededor quedó en un estado como si estuviera cayendo ceniza volcánica”.

Riesgo de réplicas y antecedentes

El epicentro del sismo se localizó a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Kumamoto, centro urbano habitado por unas 700 mil personas. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta inicial de tsunami que posteriormente fue levantada, aunque advirtió a los residentes sobre la posibilidad de réplicas de gran intensidad y deslaves durante la próxima semana.

La zona de Kumamoto revive el trauma de hace una década, cuando un histórico terremoto dejó un saldo de más de 2,700 heridos y daños estructurales severos en el emblemático Castillo de Kumamoto. Tras el sismo de este martes, autoridades del monumento confirmaron el colapso parcial de algunos de sus muros de piedra.