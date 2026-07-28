Caos vial en Riberas del Bravo por semáforos apagados y obras inconclusas

Ciudad Juárez, Chihuahua. — Un severo caos vehicular se registra en el acceso principal al fraccionamiento Riberas del Bravo, donde la combinación de semáforos fuera de servicio, obras de reparación vial inconclusas y las altas temperaturas ha provocado largas filas de automóviles, retrasos y un ambiente de tensión entre los conductores.

La falla en los dispositivos de control vial, sumada a los trabajos de rehabilitación que permanecen en proceso, ha ocasionado el colapso del flujo vehicular, afectando principalmente a los habitantes que buscan salir de las distintas etapas del fraccionamiento.

Ante la saturación y los prolongados tiempos de espera, numerosos automovilistas han optado por realizar maniobras de riesgo, como circular sobre los camellones, conducir en sentido contrario e ingresar por calles secundarias para reincorporarse más adelante y evitar las filas.

Durante un recorrido por la zona se observó que estas prácticas son realizadas por conductores de vehículos particulares, camionetas de carga e incluso unidades de transporte de personal. Algunos vecinos señalaron que estas acciones se han vuelto frecuentes debido a la falta de presencia de agentes de Seguridad Vial.

Los residentes manifestaron su inconformidad por las afectaciones que enfrentan diariamente y solicitaron la intervención de la Coordinación General de Seguridad Vial para dirigir la circulación y prevenir accidentes. Además, cuestionaron la planeación de las obras públicas, al considerar que se realizan en horarios de alta afluencia vehicular.

Aunque trabajadores comenzaron a retirar algunas barreras para habilitar tramos recientemente pavimentados, en el sitio aún permanecen zanjas abiertas y áreas pendientes de concluir, por lo que se estima que los problemas de circulación continuarán durante los próximos días.