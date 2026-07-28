Ciudad Juárez

Semaforo sin funcionar en área Riberas del Bravo

Provoca acumulación de tráfico

Ciudad Juárez, Chih.- Un severo congestionamiento vial se registró en el acceso principal a la zona de Riberas del Bravo debido a la falla de los semáforos en la intersección y a las obras de pavimentación y reencarpetado que se llevan a cabo en el sector. La falta de semaforización y la ausencia de agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial provocaron que automovilistas y conductores de transporte de personal cometieran múltiples infracciones de tránsito, tales como circular en sentido contrario, invadir camellones centrales y realizar maniobras arriesgadas para incorporarse a vías alternas y evadir las largas filas de vehículos. Vecinos y conductores del sector hicieron un llamado urgente a las autoridades para que asignen personal vicioso que agilice el flujo vehicular y evite un siniestro de mayor gravedad.

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