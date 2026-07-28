Detienen a pareja por ingresar a vivienda asegurada por la FGR en Puerto Anapra

Ciudad Juárez, Chihuahua. — Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendidos presuntamente violando los sellos de seguridad colocados por la Fiscalía General de la República (FGR) en una vivienda previamente asegurada.

La intervención se registró tras un reporte al 911, donde vecinos alertaron sobre la presencia de personas al interior de un inmueble ubicado en el cruce de las calles Privada Pez Martillo y Pez Luna, en la colonia Puerto Anapra. De acuerdo con el reporte, la propiedad contaba con sellos oficiales de la FGR para impedir el acceso de personas no autorizadas.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a Ricardo S., de 33 años, y Karina A. D., de 31 años, quienes fueron cuestionados sobre su permanencia en la vivienda.

Los oficiales informaron que ninguno de los dos pudo acreditar la propiedad del inmueble ni presentar un permiso oficial que justificara su ingreso al domicilio asegurado.

Ante estos hechos, ambos fueron puestos bajo arresto y quedaron a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica por el presunto delito de quebrantamiento de sellos, además de los cargos que pudieran derivarse de la investigación.