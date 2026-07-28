Choque múltiple entre camión de personal y tres vehículos provoca caos vial en Carlos Amaya

Ciudad Juárez, Chihuahua. — Un choque múltiple registrado durante las primeras horas de este martes sobre el bulevar Perimetral Carlos Amaya, a la altura del cruce con la calle Chichimecas, dejó como saldo daños materiales de consideración y una importante afectación a la circulación, aunque no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente ocurrió cuando los vehículos circulaban con dirección al paso elevado que conecta con las avenidas López Mateos y Eje Vial Juan Gabriel. En el percance estuvieron involucrados un autobús de transporte de personal, una camioneta Chrysler roja, una camioneta blanca y un automóvil gris.

La unidad de transporte de trabajadores presentó impactos y tallones en el costado izquierdo, mientras que los vehículos particulares sufrieron daños tanto en la parte frontal como posterior, evidenciando la magnitud del choque.

Pese a lo aparatoso del accidente, las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Los trabajadores que viajaban en el autobús fueron trasbordados a otra unidad para continuar su traslado hacia sus centros de trabajo.

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes se encargaron de abanderar la zona, realizar el peritaje correspondiente y recabar la información necesaria para determinar las responsabilidades entre los conductores involucrados.

Las maniobras de atención al accidente provocaron congestión vehicular en el sector, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y respetar las indicaciones del personal de vialidad.