Retiran de circulación a 88 conductores ebrios en una semana en Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua. La Coordinación General de Seguridad Vial informó que durante la última semana fueron retirados de circulación 88 conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol, como parte de los operativos permanentes para prevenir accidentes y proteger a quienes transitan por las calles de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de la corporación, del total de personas aseguradas, 13 eran mujeres y 75 hombres, quienes fueron trasladados al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas (CMISSA) para el procedimiento correspondiente.

Las autoridades detallaron que 42 de las detenciones se realizaron únicamente durante el fin de semana. El viernes fueron asegurados 20 conductores, el sábado 12 y el domingo 10, cifras que reflejan la continuidad de los operativos de vigilancia.

La dependencia reiteró el llamado a la población para no conducir después de consumir bebidas alcohólicas, al señalar que esta conducta incrementa significativamente el riesgo de accidentes que pueden provocar lesiones graves o incluso pérdidas humanas.

Asimismo, Seguridad Vial recomendó a quienes asistan a reuniones o convivencias donde se ingieran bebidas alcohólicas utilizar alternativas de transporte si no se encuentran en condiciones de manejar, como solicitar el apoyo de un familiar o amistad, pedir un taxi o hacer uso de un servicio de transporte por aplicación.

Finalmente, la corporación exhortó a que, cuando se salga en grupo, se designe con anticipación a un conductor responsable que no consuma alcohol, con el objetivo de proteger la integridad de todos los ocupantes del vehículo y de los demás usuarios de la vía pública.