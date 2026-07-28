Punto Limpio recolecta toneladas de residuos reciclables durante el mes

Ciudad Juárez, Chihuahua. La Dirección de Ecología informó que durante este mes el Punto Limpio ubicado en sus instalaciones ha recibido importantes cantidades de residuos de manejo especial y materiales reciclables, como parte de las acciones para fomentar el cuidado del medio ambiente.

De acuerdo con el titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, en este periodo se logró recolectar una tonelada de vidrio, separado en claro, oscuro y ámbar; además de media tonelada de baterías alcalinas, 2 mil litros de aceite de motor y mil 100 litros de aceite vegetal.

Asimismo, el funcionario señaló que semanalmente se reciben alrededor de 25 toneladas de tiliches y dos toneladas de basura electrónica, materiales que son canalizados para su manejo adecuado y reciclaje.

Como parte de las acciones ambientales, también se entregaron 20 tambos para basura, los cuales fueron distribuidos en parques y otros espacios públicos donde la ciudadanía solicitó su instalación.

El Punto Limpio se encuentra en las instalaciones de la Dirección de Ecología, ubicadas en la avenida Heroico Colegio Militar número 1725, esquina con avenida Universidad, en la colonia Chamizal.

Las autoridades recordaron que el centro de acopio brinda servicio de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y los sábados, de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, para que la población pueda llevar residuos reciclables y de manejo especial de forma responsable.