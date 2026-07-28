Crimen de mujer fuera de tienda sigue impune; fue ase.sina.da frente a su hija

Ciudad Juárez, Chihuahua. — La Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia mantiene las investigaciones para esclarecer el asesinato de Zaira Viridiana Beltrán, de 31 años, quien fue privada de la vida en un ataque armado ocurrido en esta ciudad.

De acuerdo con la información oficial, la agresión se registró cerca de la medianoche, al exterior de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y la calle Artículo 31, en la colonia Segundo Burócrata, donde la mujer fue atacada a balazos frente a su hija de 11 años.

Tras el homicidio, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos grabados previamente por la propia víctima, en los que denunciaba haber sido objeto de agresiones físicas y amenazas constantes durante los últimos nueve años.

En las grabaciones, Zaira señalaba directamente a una mujer como responsable en caso de que atentaran contra su vida o la de sus seres queridos. Además, expresaba su preocupación por convertirse en una víctima más de la violencia que afecta a la región.

Como parte de las investigaciones, las autoridades analizan diversos elementos de prueba, entre ellos un video de una agresión física sufrida por la víctima en el pasado, donde presuntamente aparecen los rostros de personas involucradas y se escuchan amenazas dirigidas hacia ella.

También existen señalamientos de que la mujer habría intentado presentar denuncias formales ante las autoridades días antes del crimen, aunque presuntamente no recibió la atención requerida.

La Fiscalía Especializada informó que las indagatorias continúan abiertas y que se han realizado entrevistas con familiares, amigos y personas cercanas al entorno social y laboral de la víctima, con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer el homicidio.