Culiacán, Sinaloa, México.- La creadora de contenido Sol León interrumpió una transmisión en vivo luego de recibir una llamada telefónica que, de acuerdo con versiones difundidas posteriormente en redes sociales, le habría informado sobre el fallecimiento de su madre, conocida como doña Lula.

Durante el en vivo, Sol León comentó que estaba recibiendo una llamada de un número desconocido y, en un principio, señaló que no pensaba contestarla. Instantes después, su pareja, Alex Bahena, ingresó a la habitación y le comunicó algo al oído.

Tras ello, la influencer informó a su audiencia que debía atender una llamada muy importante y dio por terminada la transmisión de manera inmediata.

Minutos más tarde comenzó a circular la versión de que la llamada estaba relacionada con el fallecimiento de su madre. De acuerdo con la información que trascendió, doña Lula se encontraba internada en el Hospital Ángeles de Culiacán tras presentar complicaciones derivadas de la diabetes que padecía.

Hasta el momento de esta publicación, la información ha sido difundida ampliamente en redes sociales, mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte de la creadora de contenido o de su familia.