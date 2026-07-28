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Dr. Simi intenta hacer calistenia y conquista las redes con divertido video

El video inicia cuando el Dr. Simi intenta cruzar una escalera horizontal sujetándose únicamente con las manos

Dr. Simi intenta hacer calistenia y conquista las redes con divertido video
FOTO: CAPTURA/INSTAGRAM

CIUDAD DE MÉXICO. Un video viral protagonizado por la botarga del Dr. Simi ha desatado miles de reacciones en redes sociales luego de mostrar al popular personaje intentando practicar calistenia en un parque equipado con barras y estructuras para este tipo de entrenamiento.

En la grabación se observa al personaje farmacéutico participando en una rutina de ejercicios junto a personas que habitualmente acuden al lugar para desarrollar fuerza, equilibrio y resistencia utilizando barras, tubos y pasamanos.

El video inicia cuando el Dr. Simi intenta cruzar una escalera horizontal sujetándose únicamente con las manos. Aunque consigue avanzar algunos peldaños, su recorrido termina tras alcanzar el tercer tramo de la estructura.

Posteriormente, la botarga cambia de ejercicio y realiza una serie de lagartijas, superando las limitaciones que representa el tamaño del traje. Al concluir, celebra con una señal de aprobación, mostrando satisfacción por el esfuerzo realizado.

Más adelante, el personaje vuelve a intentar superar la escalera horizontal, pero en esta ocasión encuentra mayores dificultades y desciende tras no lograr avanzar más allá del segundo escalón.

En la parte final del video, dos hombres que también practicaban calistenia se acercan para ayudar al personaje a sostenerse en un pasamanos. Ambos intentan impulsarlo para facilitar el ejercicio, pero la limitada movilidad de la botarga impide que complete el reto.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios humorísticos por parte de los usuarios, quienes destacaron el esfuerzo del personaje. Entre los mensajes más populares se encuentran: “En todos lados menos en la farmacia”, “México ganándole a la IA una vez más” y “TQM Doctor Simi y valle de los mamados”.

El video continúa acumulando miles de reproducciones, reacciones y comentarios, consolidándose como uno de los contenidos virales más compartidos en redes sociales durante las últimas horas.

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