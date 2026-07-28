Zidane toma las riendas de la selección de Francia rumbo al Mundial 2030

PARÍS, Francia. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció este martes 28 de julio de 2026 a Zinedine Zidane como nuevo director técnico de la selección de Francia, convirtiéndose en el sucesor de Didier Deschamps, quien dejó el cargo tras permanecer 14 años al frente del combinado nacional y finalizar en la cuarta posición del Mundial de 2026.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la sede de la FFF, donde el presidente Philippe Diallo presentó oficialmente al exjugador y exentrenador del Real Madrid. Zidane firmó un contrato por cuatro años, el cual lo mantendrá al frente del equipo hasta el Mundial de 2030.

El estratega francés asumirá oficialmente sus funciones el 1 de agosto de 2026 y presentará a su cuerpo técnico a principios de septiembre. Su debut oficial en el banquillo será el 25 de septiembre frente a Turquía, en la Liga de Naciones de la UEFA, antes de medirse posteriormente a Bélgica e Italia.

Durante su presentación, Zidane aseguró que dirigir a la selección francesa era el objetivo que había esperado desde que dejó el Real Madrid en 2021.

“Lo que haga aquí se parecerá a lo que he hecho todos estos años en el Madrid. La selección era el paso siguiente”, expresó el técnico de 54 años, quien también reveló que rechazó ofertas de clubes durante los últimos cinco años porque su prioridad era asumir el mando del representativo nacional.

Como futbolista, Zinedine Zidane es considerado una de las mayores figuras en la historia del fútbol francés. Fue campeón del Mundial de 1998, donde marcó dos goles en la final ante Brasil, conquistó la Eurocopa 2000, obtuvo el Balón de Oro de 1998 y fue nombrado Mejor Jugador del Mundo en tres ocasiones.

En su etapa como entrenador del Real Madrid, dirigió al club en dos periodos entre 2016 y 2021, logrando una de las etapas más exitosas de la institución al conquistar tres títulos consecutivos de la Champions League, además de una Liga española y otros campeonatos, para un total de 11 títulos.

Con este nombramiento, Zidane se convierte en el 18.º seleccionador en la historia de Francia desde 1964 y tendrá como principales objetivos clasificar al equipo para la Eurocopa 2028 y el Mundial de 2030.