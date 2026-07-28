Transeúnte se salva por segundos de ser atropellado por auto fuera de control

Ciudad Juárez, Chihuahua. — Un transeúnte se salvó de milagro luego de reaccionar a tiempo cuando un automóvil fuera de control estuvo a punto de embestirlo mientras caminaba por la vía pública. El impactante momento quedó registrado por una cámara de seguridad.

El percance ocurrió el pasado domingo alrededor de las 12:49 del mediodía. De acuerdo con las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, un Nissan Sentra gris circulaba sobre la vialidad cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control y terminó impactándose violentamente contra el cordón de la banqueta.

En el video se observa cómo el peatón detecta el peligro en cuestión de segundos, acelera el paso y corre para ponerse a salvo antes de que el vehículo termine su trayectoria al chocar contra un poste.

La rápida reacción del hombre evitó lo que pudo haber sido una tragedia. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas de gravedad como resultado de este accidente.