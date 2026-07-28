Natanael Cano anuncia concierto en la CDMX y revela precios de los boletos

Ciudad de México.- Los corridos tumbados volverán a sonar en la capital del país con el esperado regreso de Natanael Cano, quien confirmó un concierto en el Estadio GNP Seguros como parte del lanzamiento de su nuevo álbum, “Natanael Cano Vol. 1”.

El cantante sonorense se presentará el próximo 18 de septiembre a las 21:00 horas, en lo que será su primer concierto en solitario en la Ciudad de México en casi dos años. Su última actuación en la capital ocurrió en agosto de 2024, cuando el recinto aún llevaba el nombre de Foro Sol.

La presentación forma parte de la gira nacional con la que promocionará su nuevo material discográfico, cuyo estreno está programado para el 27 de agosto. Después de la fecha en la Ciudad de México, Natanael Cano viajará a Guadalajara, donde ofrecerá un concierto el 25 de septiembre en el Coliseo GNP Seguros. La empresa organizadora adelantó que próximamente anunciará más ciudades que se integrarán al tour.

La preventa Banamex iniciará el 30 de julio a las 14:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 31 de julio, por lo que se espera una alta demanda entre los seguidores del cantante.

Los precios oficiales de los boletos, con cargos por servicio incluidos, son los siguientes:

VIP: $4,439

$4,439 General A: $2,827

$2,827 General B: $1,600

$1,600 Zona GNP: entre $2,827 y $4,311

entre $2,827 y $4,311 Verde B: de $2,331 a $3,497

de $2,331 a $3,497 Verde C: entre $1,215 y $1,871

entre $1,215 y $1,871 Naranja B: de $1,674 a $2,310

de $1,674 a $2,310 Naranja C: entre $967 y $1,277

entre $967 y $1,277 Zona PCD: $1,600

Además, los organizadores ofrecerán paquetes VIP con precios que van desde $6,031 hasta $9,958, aunque hasta el momento no se han dado a conocer los beneficios que incluirán estas experiencias.

El anuncio de la gira también sirvió para presentar oficialmente “Natanael Cano Vol. 1”, un álbum con el que el artista busca retomar el estilo que lo consolidó como uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, un género que mantiene un importante crecimiento tanto en México como en el extranjero.

Como parte de la promoción del disco, Natanael Cano realizó una dinámica en la Ciudad de México en la que miles de seguidores participaron en una búsqueda mediante códigos QR colocados en distintos puntos relacionados con su carrera. El ganador obtuvo un millón de pesos, boletos para el concierto y acceso exclusivo para escuchar el nuevo álbum antes de su lanzamiento oficial.