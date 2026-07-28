San Luis Río Colorado, Sonora, México.- Un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) permitió el aseguramiento de un inmueble que presuntamente era utilizado como centro de acopio de armas y municiones en la colonia Federal de San Luis Río Colorado.

La acción fue resultado de cuatro meses de trabajos de inteligencia desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Importante decomiso de armamento

Durante la intervención fueron aseguradas 81 armas largas, 128 cargadores y 274 mil 800 cartuchos de diversos calibres. Entre el armamento destacan una ametralladora Browning calibre .50, dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, 72 fusiles tipo AK-47, un fusil calibre .223 y cuatro fusiles calibre 5.56 milímetros.

Investigaciones continúan

De acuerdo con la información oficial, el inmueble y el arsenal asegurado estarían presuntamente relacionados con una célula delictiva identificada como ‘Los Rusos’, vinculada al Cártel del Pacífico. No se reportaron personas detenidas durante el operativo.

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, que realizará los peritajes e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos y reforzar la seguridad en la frontera norte del país.