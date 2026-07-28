Muere joven padre de familia tras choque en la Av. De la Raza y Plutarco Elías Calles; el responsable huyó

Un fatal accidente vial ocurrido durante la mañana del domingo cobró la vida de Rubén Acosta Tejeda, de 31 años de edad, en el cruce de la avenida De la Raza y la avenida Plutarco Elías Calles

La víctima se dirigía a su trabajo a bordo de un automóvil Volkswagen Virtus color azul cuando fue violentamente impactado por un Nissan Sentra, cuyo conductor no respetó la luz roja del semáforo ni los límites de velocidad. Tras la colisión, el choque le provocó severos golpes que le causaron la muerte en el lugar.

El presunto responsable descendió del vehículo y huyó a pie de la escena. Trascendió la versión de que tomó el automóvil a escondidas de sus padres y que presuntamente consume sustancias. Hasta el momento no ha regresado a su domicilio, aunque sus padres están colaborando con las autoridades para su localización.