El crimen de madre afuera del Oxxo sigue impune

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — A una semana del homicidio de Zaira Viridiana Beltrán, de 31 años de edad, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y de la Familia continúa con las investigaciones para esclarecer el crimen ocurrido en la colonia Segunda Burócrata de esta ciudad fronteriza.

El ataque armado se registró alrededor de las 22:00 horas afuera de una tienda Oxxo ubicada en la intersección de la avenida Vicente Guerrero y la calle Artículo 31, donde la víctima fue agredida a balazos por sujetos desconocidos.

Tras el hecho violento, en redes sociales se difundieron una serie de videos grabados previamente por la víctima, en los cuales denunciaba públicamente haber sido objeto de agresiones y amenazas durante casi nueve años. En los materiales audiovisuales, la víctima advertía que, en caso de sufrir algún atentado contra su vida, sus allegados sabían quiénes eran las personas responsables.