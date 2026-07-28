Ciudad Juárez

De golpiza hombre mu.rió en el Hospital General

Identificó FGE a víctima con Juan Antonio V.N. de 59 años

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Un hombre de 59 años perdió la vida en las instalaciones del Hospital General de Ciudad Juárez a consecuencia de las graves lesiones provocadas por una golpiza.

La víctima fue identificada por la Fiscalía General del Estado como Juan Antonio V. N. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre ingresó al nosocomio en condición crítica tras haber sido agredido de manera severa en hechos que aún se investigan.

A pesar de los esfuerzos del personal médico por brindarle la atención requerida y estabilizar su salud, el paciente no logró sobreponerse a la gravedad de sus heridas y se confirmó su deceso momentos después.

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