Mu.rió hombre atcado a tir.os en Independencia II

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Un ataque armado cobró la vida de un hombre durante las últimas horas en el cruce de las calles Rubén Jaramillo y Avelina Gallegos, en la colonia Independencia II de esta ciudad fronteriza.

Los hechos ocurrieron luego de que vecinos de la zona alertaran a las autoridades a través de llamadas al número de emergencia 911, tras haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego y sospechar sobre una persona lesionada en la vía pública.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área e inspeccionaron el sitio, confirmando el hallazgo de un masculino sin signos vitales con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. En la escena también se desplegaron efectivos del Ejército Mexicano y personal pericial para resguardar la evidencia.