Tiran ca.dá.ver encobijado debajo de puente

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. — Un hecho violento sacudió a los habitantes del sector Juárez Viejo durante las primeras horas de este martes, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre depositado debajo de un puente vehicular. El macabro descubrimiento tuvo lugar poco después de la medianoche en la intersección de las calles Héroes del Carrizal y Municipio Libre, en la colonia Anáhuac, una zona cercana al Panteón Municipal de La Chaveña.

El reporte fue realizado de manera anónima al número de emergencias 911 por una mujer que transitaba por la zona a las 0:40 horas y observó un bulto sospechoso depositado entre escombros, llantas y basura acumulada bajo la estructura del paso elevado. Tras la alerta, elementos policiacos y peritos se movilizaron al sitio para acordonar el área e iniciar las primeras investigaciones.

De acuerdo con los datos recabados por las autoridades, la víctima presentaba severas huellas de tortura, se encontraba atada de pies y manos, y posiblemente falleció a causa de asfixia. El cadáver estaba envuelto en una lona de color blanco. Asimismo, las autoridades inspeccionaron una maleta encontrada a pocos metros del cuerpo para determinar si estuvo relacionada con el traslado del cadáver, aunque la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no ha confirmado esta hipótesis.