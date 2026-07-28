Desactivaron a sicarios del líder de Los Mexicles

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desmantelaron una peligrosa célula criminal que operaba en el fraccionamiento Riveras del Bravo y que presuntamente brindaba protección y capacidad operativa a Gerardo L. G., alias “El Tokio”, identificado como líder del grupo delictivo “Los Mexicles”.

El operativo de captura se llevó a cabo en el cruce de las calles Rivera de Loreto y Rivera de Peñasco. La intervención policial contó con el seguimiento de cámaras de vigilancia y puntos de monitoreo a través de la Plataforma Centinela, lo que permitió ubicar a los sospechosos y asegurar una camioneta Jeep Grand Cherokee de color blanco que estaba relacionada con diversos hechos violentos ocurridos a mediados de julio.

Durante el despliegue fueron detenidos siete sujetos identificados como César Andrés M. P., Javier R. M., Miguel Ángel G. L., Alexis O. V., José Ramón R. M., Pedro C. H. y Javier S. G. En la acción, las autoridades lograron el aseguramiento de dos fusiles de asalto calibre 5.56 mm, dos armas cortas, una subametralladora calibre 9 mm, un arma blanca, más de un centenar de cartuchos útiles, equipo táctico y cuatro paquetes con marihuana.