Sicarios de Los Mexicles ligados a 29 homicidios

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informaron sobre los avances logrados tras las recientes detenciones de integrantes vinculados al grupo delictivo conocido como “Los Mexicles”, a quienes se les atribuye la comisión de al menos 29 eventos violentos en la región fronteriza.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, se detalló que las investigaciones y labores de inteligencia permitieron reconstruir la estructura operativa de esta célula criminal, identificando a sus operadores, armamento, vehículos y patrones de actuación en la entidad.