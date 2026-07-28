Hace 9 años propinaron salvaje gol.piza a Zaira

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Tras el reciente asesinato de Zaira Viridiana Beltrán, de 31 años de edad, salieron a relucir antecedentes de agresiones previas que sufrió en esta ciudad fronteriza, entre los cuales destaca una agresión ocurrida años atrás donde fue amenazada de muerte.

Hace nueve años, la víctima fue objeto de una violenta golpiza a manos de un grupo de mujeres, agresión que quedó registrada en video por las propias involucradas. Durante el ataque, una de sus rivales le lanzó una advertencia directa asegurándole que algún día le quitarían la vida, hecho que cobró relevancia tras confirmarse su fallecimiento a las afueras de una tienda de conveniencia.

Pese a los antecedentes de violencia e intimidación previa registrados en el caso, el homicidio de Zaira Viridiana permanece sin ser esclarecido. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua continúa con las indagatorias correspondientes para determinar la identidad de los agresores y esclarecer el motivo del crimen.