Ciudad Juárez

Detienen a Francisco Javier M.M con 381 dosis de cocaína

Agentes de AEI lo detuvieron en Sevilla y Checoslovaquia en el Mirador

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua aprehendieron a un hombre identificado como Francisco Javier M. M., de 26 años de edad, en posesión de un cargamento de dosis de droga en las inmediaciones de la colonia Mirador.

La detención se concretó en el cruce de las calles Sevilla y Checoslovaquia, donde los agentes abordaron al individuo para realizarle una revisión preventiva con base en los protocolos de seguridad. Durante la inspección, las autoridades le localizaron dos bolsas de plástico que contenían 381 envoltorios de cocaína, tanto en presentación de piedra como en polvo, los cuales sumaron un peso aproximado de 100 gramos.

Tanto el sospechoso como la sustancia asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte, donde se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes por la presunta comisión de delitos contra la salud y lo que resulte en su contra.

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