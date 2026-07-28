Ciudad Juárez

En medio de bala.zos de soldados logró escapar

Conductor no se detuvo y abandonó pick-up en la Zapata

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Una persecución y balacera entre elementos del Ejército Mexicano y el conductor de un vehículo culminó durante la madrugada de este martes con un aparatoso choque en la colonia Emiliano Zapata, donde el sospechoso logró escapar a pie de los efectivos militares.

Los hechos se iniciaron alrededor de las 2:00 de la mañana en el sector del viaducto Mártires del 68, a la altura de la calle Miguel Hidalgo. En ese punto, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detectó a un hombre a bordo de una camioneta de color negro en actitud sospechosa, a quien le marcaron el alto para realizar una inspección de rutina.

El individuo ignoró las órdenes de los militares y aceleró su vehículo hacia el sur para darse a la fuga. Ante la negativa a detenerse, los soldados iniciaron el seguimiento y realizaron varias detonaciones de arma de fuego en contra de la camioneta para tratar de neutralizar la huida.

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