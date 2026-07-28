En anonimato amigas de Zaira exigieron justicia

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Un grupo de familiares y allegados a Zaira Viridiana B. R., mujer que fue privada de la vida el pasado 22 de julio en presencia de su hija de 12 años, se manifestó de forma anónima a las afueras de la Fiscalía Especializada de la Mujer en esta frontera para exigir el esclarecimiento del caso y la detención de las personas responsables.

Las manifestantes acudieron alrededor de las 9:30 de la mañana con los rostros cubiertos y solicitaron no ser captadas por las cámaras debido al temor a posibles represalias. Durante la movilización, pegaron en el inmueble una cartulina con los nombres de las presuntas autoras del crimen, acompañada de un mensaje donde señalaban que la víctima había sido amenazada de muerte previamente y clamaban justicia por su asesinato.

De acuerdo con lo expuesto por personas cercanas, en el año 2017 la víctima ya había sobrevivido a un ataque violento en el que le estrellaron la cara contra el suelo, agresión que no derivó en la detención de los agresores en su momento.