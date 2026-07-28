ÚLTIMA HORA: Enfrentamiento entre elementos de fiscalía y hombres ar.ma.dos

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua. — Un intercambio de disparos entre civiles armados y elementos de la unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua generó una intensa movilización policiaca en la colonia Praderas de Enequén, en esta ciudad fronteriza.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Villa Ahumada y Francisco González Bocanegra, cerca de la colonia Manuel Valdés. De acuerdo con los reportes del lugar, los agentes ministeriales se encontraban en el sector realizando labores de investigación correspondientes a una carpeta de indagatoria cuando fueron agredidos por sujetos armados, lo que desencadenó la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad.

A pesar de la gravedad de la agresión y del temor provocado entre los vecinos de la zona tras escuchar las detonaciones, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales.