Protestan ante la FEM por la desaparición de Cristina Yamileth en Ciudad Juárez

Familiares y madres de personas desaparecidas se concentraron frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), ubicadas sobre el Bulevar Zaragoza en Ciudad Juárez.

La manifestación fue encabezada por Rita Macías, madre de Cristina Yamileth Carrillo Macías, una adolescente que se encuentra desaparecida. Con un megáfono y pancartas en mano, exigió a los investigadores y autoridades la emisión inmediata de una Alerta Amber, señalando que han transcurrido más de 140 horas (casi una semana) sin obtener avances o respuestas claras sobre su paradero.

Durante la protesta, se escucharon consignas denunciando la falta de resultados por parte de las autoridades y el clamor colectivo de justicia para encontrar a Cristina Yamileth y a otras mujeres desaparecidas en la región.