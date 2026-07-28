Ciudad Juárez

Tras choque impactó con troca Jmas

En Elías Calles y PAseo Triunfo de la República

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Ignorar una luz en rojo del semáforo pr.vocó un aparatoso acc.dente vehicular que dejó como saldo a una mujer les.onada y múltiples daños materiales en la intersección de la avenida Plutarco Elías Calles y el Paseo Triunfo de la República.

El per.cance ocurrió cuando la conductora de un vehículo tipo Kia circulaba en sentido de sur a norte sobre la avenida Plutarco Elías Calles e ignoró el señalamiento vial. Al omitir el alto, imp.ctó de frente a una camioneta que se desplazaba en dirección poniente a oriente sobre el Paseo Triunfo de la República.

A raíz de la fuerte colisión, la camioneta proyectada salió proyectada contra un poste de contención y, posteriormente, imp.ctó a una unidad oficial perteneciente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que se encontraba en la zona.

Paramédicos del servicio de emergencias Urge acudieron al lugar de los hechos para prestar atención médica a la conductora de la camioneta afect.da, quien pr.sentaba una les.ón en el brazo, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario para recibir una evaluación especializada.

Asimismo, agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron para realizar el peritaje correspondiente con el fin de deslindar responsabilidades y determinar los costos de reparación que deberá asumir la parte responsable por la omisión de la semaforización.

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