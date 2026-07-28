Descarrilamiento de tren provoca derrame de 59 mil litros de químico tóxico en Sonora

Naco, Sonora. El descarrilamiento de un tren de carga de Ferromex provocó el derrame de aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), una sustancia altamente tóxica utilizada en la industria minera, lo que activó un operativo de emergencia por parte de autoridades federales, estatales y municipales.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el accidente ocurrió cuando tres vagones cisterna se salieron de las vías en las inmediaciones del Rancho Potrero El Cobre, en el Ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco.

El alcalde de Naco, Lorenzo Villegas, informó que el derrame pudo haber alcanzado arroyos y un represo cercano debido a las lluvias registradas en la zona, por lo que varias familias del ejido fueron evacuadas de forma preventiva hacia el municipio de Cananea.

Las autoridades realizaron inspecciones en el área y confirmaron que no hubo personas lesionadas como consecuencia del accidente. Sin embargo, la Conagua inició muestreos de agua y suelo para determinar el posible impacto ambiental, mientras la Profepa continúa con las labores de evaluación e investigación.

El hidrosulfuro de sodio es una sustancia corrosiva y tóxica que puede provocar quemaduras graves, liberar gases peligrosos y causar daños a la flora, la fauna y los cuerpos de agua, por lo que su manejo requiere protocolos especializados.

Por su parte, Ferromex informó que trabaja en coordinación con las autoridades para atender la contingencia. La empresa aseguró que la fuga fue contenida, el material derramado comenzó a ser retirado y continúan las labores para restablecer la operación ferroviaria, además de realizar una investigación para determinar las causas del descarrilamiento.

Hasta el momento, las autoridades señalaron que no existe un riesgo inmediato para la población, aunque las investigaciones continúan para establecer la magnitud de los daños ambientales y, en su caso, deslindar responsabilidades.