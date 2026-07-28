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Vinculan 68 millones de líneas telefónicas; Sheinbaum niega que sea un mecanismo de control

 La presidenta afirmó que el registro busca combatir delitos como fraude y extorsión, y aseguró que la información permanece en poder de las empresas telefónicas.

Vinculan 68 millones de líneas telefónicas; Sheinbaum niega que sea un mecanismo de control
Vinculan 68 millones de líneas telefónicas; Sheinbaum niega que sea un mecanismo de control

Ciudad de México. El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, informó que hasta el momento se han vinculado 68 millones de líneas telefónicas como parte del programa para fortalecer la seguridad y combatir delitos como el fraude y la extorsión.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que el proceso de vinculación es realizado por las empresas de telefonía y que el registro continuará de manera escalonada hasta diciembre, de acuerdo con el último dígito de cada línea.

Peña Merino señaló que las líneas contratadas mediante planes telefónicos ya cuentan con la información de sus titulares, por lo que el esfuerzo se concentra principalmente en las líneas de prepago. Indicó que alrededor de 40 millones de estas ya han sido registradas y que aún falta incorporar un número similar para concluir el proceso.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el programa tenga como objetivo controlar a la población y afirmó que su finalidad es reducir los delitos cometidos mediante llamadas telefónicas.

La mandataria aseguró que el Gobierno Federal no almacena la información de los usuarios, sino que los datos permanecen bajo resguardo de las compañías telefónicas.

Asimismo, explicó que las autoridades únicamente podrán acceder a esa información cuando exista una investigación y una orden emitida por un juez, conforme a lo establecido por la ley.

Sheinbaum reiteró que la medida busca fortalecer las estrategias de seguridad y facilitar las investigaciones relacionadas con delitos como la extorsión telefónica y el fraude.

 

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