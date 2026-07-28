Detienen en Honduras a mexicano acusado de hackear cajeros automáticos para retirar dinero

San Pedro Sula, Honduras. La Policía Nacional de Honduras informó sobre la detención de un ciudadano mexicano originario de Culiacán, Sinaloa, señalado por su presunta participación en un esquema de ciberfraude que permitía retirar dinero de cajeros automáticos sin utilizar tarjetas bancarias.

De acuerdo con las autoridades hondureñas, el hombre, de 25 años, fue capturado en flagrancia durante un operativo coordinado entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), INTERPOL Honduras, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y el Sistema Nacional de Emergencias 911, luego de que una institución bancaria detectara movimientos inusuales en varios cajeros automáticos de San Pedro Sula.

Las investigaciones indican que el sospechoso presuntamente obtenía acceso al sistema interno de los cajeros automáticos y, mediante un algoritmo instalado en un teléfono celular, enviaba códigos que autorizaban la liberación de efectivo de forma remota, sin necesidad de introducir una tarjeta bancaria o manipular físicamente el equipo.

Las primeras alertas fueron detectadas en un cajero ubicado en una sucursal de la 7 Calle de San Pedro Sula. Posteriormente, el sistema de seguridad del banco identificó una operación similar en otro cajero de la zona de Los Álamos, lo que permitió a las autoridades desplegar un operativo para ubicar al presunto responsable.

Durante la detención, los agentes aseguraron 190 mil lempiras en efectivo, además de un teléfono celular, el cual será sometido a análisis forense para determinar si fue utilizado para vulnerar los sistemas informáticos de las instituciones bancarias.

La Policía Nacional investiga si el mismo método fue empleado en otros cajeros automáticos de la ciudad y busca establecer el monto total del daño económico, así como la posible participación de otras personas en la red.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de Honduras por los presuntos delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos, mientras continúan las investigaciones.