Kumamoto, Kyushu, Japón.- Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el suroeste de Japón y dejó al menos 50 personas hospitalizadas, una docena de edificios colapsados y miles de hogares sin suministro eléctrico, de acuerdo con reportes oficiales.

El movimiento telúrico alcanzó el nivel máximo (7) en la escala japonesa Shindo. La Agencia Meteorológica de Japón emitió inicialmente una alerta de tsunami, la cual fue retirada posteriormente al no detectarse olas de riesgo.

Daños y evacuaciones

La cadena pública NHK informó sobre el colapso de 12 edificios y personas atrapadas en al menos cuatro de ellos. También se reportaron daños en un centro comercial de Kumamoto, donde equipos de emergencia realizaron labores de búsqueda y rescate.

Más de 150 mil personas recibieron instrucciones para evacuar, mientras Kyushu Electric Power reportó más de 45 mil hogares sin electricidad. Además, se registraron incendios, grietas en carreteras, daños en puentes y el descarrilamiento de un tren de mercancías.

Suspensión de servicios

Las autoridades suspendieron temporalmente los trenes bala Shinkansen y otros servicios ferroviarios en Kyushu para inspecciones de seguridad. El Aeropuerto Aso Kumamoto también cerró su pista de manera preventiva.

El Gobierno japonés desplegó aeronaves para evaluar los daños y confirmó que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de la región. Las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta ante posibles réplicas durante los próximos días.