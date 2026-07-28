Zúrich, Suiza.- La International Football Association Board (IFAB) aclaró que el protocolo del VAR fue aplicado de manera incorrecta durante el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza en la Copa del Mundo 2026, en una decisión que derivó en la expulsión del delantero suizo Breel Embolo.

De acuerdo con la Circular 34 publicada el 27 de julio, el VAR únicamente puede intervenir para corregir una posible confusión sobre la identidad del jugador amonestado, pero no para modificar la naturaleza de una acción previamente sancionada por el árbitro.

La jugada que generó la polémica

En el minuto 72, el árbitro João Pinheiro marcó inicialmente una falta a favor de Suiza y mostró tarjeta amarilla a Leandro Paredes. Tras la revisión en el monitor, anuló esa decisión, consideró que Breel Embolo había simulado y le mostró una segunda tarjeta amarilla, provocando su expulsión.

Con un jugador más, Argentina terminó imponiéndose 3-1 en tiempo extra para avanzar a las semifinales.

IFAB aclara los límites del VAR

El organismo precisó que el videoarbitraje no estaba autorizado para convertir una falta previamente señalada en una simulación del atacante. Aunque señaló que este criterio tuvo aceptación durante el torneo, indicó que no podrá volver a aplicarse hasta que exista una modificación formal del protocolo.

La aclaración reavivó el debate sobre el impacto de la decisión arbitral en el desarrollo del encuentro, aunque la IFAB no acusó al cuerpo arbitral de actuar con intención ni afirmó que existiera un favorecimiento deliberado hacia Argentina.