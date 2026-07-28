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Mueren cuatro corredoras tras accidente al regresar del Maratón Internacional Guelaguetza 2026

Las atletas regresaban a San Miguel Soyaltepec cuando la camioneta en la que viajaban se salió de la carretera; cuatro personas más resultaron lesionadas.

Mueren cuatro corredoras tras accidente al regresar del Maratón Internacional Guelaguetza 2026
Mueren cuatro corredoras tras accidente al regresar del Maratón Internacional Guelaguetza 2026

Oaxaca, Oaxaca, México.- Cuatro mujeres que participaron en el Maratón Internacional Guelaguetza 2026 fallecieron en un accidente automovilístico cuando regresaban a su comunidad de origen, mientras que otras cuatro personas resultaron lesionadas.

Las víctimas fueron identificadas como Georgina Luis Espiridión, Patricia Feliciano Lázaro, Adelaida Ortiz Olguín y Sofía Jiménez Felipe, integrantes del club de atletismo Yuta Xi Manga y originarias de San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Accidente en la carretera federal 145

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el percance ocurrió en el ejido Los Maquiles, sobre la carretera federal 145, cuando la camioneta en la que viajaban se salió del camino.

Las cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que provocaron el accidente.

Regresaban tras competir

Las deportistas retornaban a sus comunidades después de participar en el Maratón Internacional Guelaguetza 2026, una de las competencias atléticas más importantes celebradas en el estado de Oaxaca.

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