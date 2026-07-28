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CIADI reduce a menos del 1% la indemnización reclamada por Vulcan contra México

El tribunal arbitral desestimó la mayor parte de la demanda de 1,700 millones de dólares; el Gobierno analiza impugnar el laudo.

CIADI reduce a menos del 1% la indemnización reclamada por Vulcan contra México

Ciudad de México, México.- México obtuvo un resultado favorable en el arbitraje internacional promovido por Vulcan Materials Company, luego de que un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazara prácticamente la totalidad de la indemnización reclamada por la empresa bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El panel arbitral reconoció determinadas violaciones de carácter técnico, pero fijó una compensación aproximada de entre 15 y 17 millones de dólares, una cifra inferior al 1% de los 1,700 millones de dólares que la compañía solicitaba.

Gobierno analiza impugnar el laudo

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal revisa el contenido de la resolución para determinar si promoverá un procedimiento de nulidad, al tiempo que destacó que el fallo evita una carga financiera multimillonaria para el Estado mexicano.

Origen del conflicto

La controversia deriva de las restricciones impuestas a las operaciones de extracción de piedra caliza de la filial Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo. Las autoridades argumentaron que las actividades ocasionaban afectaciones ambientales en una zona de alta sensibilidad ecológica.

El Gobierno sostuvo que continuará el diálogo con la empresa mientras avanza el proceso de remediación ambiental y el análisis jurídico de la resolución arbitral.

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