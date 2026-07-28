Marina de México incauta más de 1,1 toneladas de cocaína frente a las costas de Chiapas

México, 28 jul (EFE).- La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, interceptó este martes una embarcación menor que transportaba 1.140 kilogramos de cocaína en el océano Pacífico, a unas 385 millas náuticas al suroeste del estado de Chiapas.

El operativo sucedió durante las labores de vigilancia y patrullaje costero, cuando el personal naval detectó una embarcación con cuatro motores y tres tripulantes a bordo que transportaban 38 bultos de cocaína, 33 bidones con unos 840 litros de combustible y dos radiobalizas.

La droga incautada fue trasladada a Puerto Chiapas, Chiapas, donde se puso bajo custodia de las autoridades competentes.

El decomiso representa un golpe económico de 248,9 millones de pesos mexicanos (unos 14,29 millones de dólares) para el crimen organizado y evita que aproximadamente dos millones de dosis de droga individuales lleguen al mercado, de acuerdo con las estimaciones económicas realizadas por las autoridades federales.

Con este nuevo operativo, la Semar informó de que la cocaína incautada en alta mar durante la presente administración federal supera ya las 80 toneladas.

La incautación se enmarca en un contexto en el que México ha recibido presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir más activamente al narcotráfico, incrementando las tensiones entre ambos gobiernos en materia de seguridad y combate al crimen organizado. EFE