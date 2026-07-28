FGR investiga más de 4 mil operaciones irregulares en caso que involucra a Ernesto Ruffo

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) informó nuevos avances en la investigación por el presunto contrabando de hidrocarburos por vía férrea, caso en el que se encuentra vinculado a proceso Ernesto “N”, exgobernador de Baja California.

De acuerdo con la dependencia, las investigaciones comenzaron tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, los cuales representaban un riesgo debido a que se desconocía el tipo de sustancia que transportaban y las condiciones en que fueron localizados.

La Fiscalía explicó que, al ampliar las indagatorias, identificó otros ferrotanques con características similares en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, donde presuntamente se declaró únicamente el 10 por ciento del combustible que realmente transportaban, lo que permitió reconstruir la ruta utilizada para el traslado del hidrocarburo.

Como parte de la investigación, la FGR revisó pedimentos aduanales, facturas, cartas porte, registros ferroviarios y documentación corporativa, con lo que identificó a la empresa importadora involucrada. Según la autoridad, Ernesto “N” se incorporó a la sociedad en 2021 como accionista y secretario del Consejo de Administración.

La dependencia sostuvo que el exmandatario es investigado por su probable participación en los hechos, y enfatizó que el proceso no está relacionado con motivos políticos, sino con la posible comisión de delitos.

La FGR indicó que hasta el momento ha reunido 96 datos de prueba y que el cruce de información con autoridades aduaneras permitió detectar más de 4 mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre del año investigado, con un posible impacto económico superior a 4 mil millones de pesos.

Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes dentro de la presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos.