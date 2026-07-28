Extraditan a Estados Unidos a mujer acusada de fraude por 32 millones de dólares en ayudas por COVID-19

Florida, Estados Unidos. Autoridades de Estados Unidos extraditaron desde Jamaica a Elaine Angene Escoe, de 41 años, quien es señalada por su presunta participación en un esquema de fraude que habría obtenido más de 32 millones de dólares mediante programas federales de ayuda económica creados durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la mujer permaneció prófuga por más de un año utilizando la identidad falsa de “Harley Newman”, hasta que fue localizada mediante un operativo conjunto con autoridades jamaicanas.

Tras su captura, Escoe fue trasladada a Florida, donde enfrentará cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y otros delitos relacionados con operaciones de lavado de dinero.

Las investigaciones señalan que la acusada presuntamente integraba una organización dedicada a presentar solicitudes falsas para obtener recursos de diversos programas federales de apoyo implementados durante la emergencia sanitaria, entre ellos el Programa de Protección de Nómina (PPP), el Fondo de Revitalización para Restaurantes (RRF), el Programa de Subvenciones para Operadores de Recintos Cerrados (SVOG) y los Préstamos por Daños Económicos (EIDL).

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, los recursos fueron solicitados mediante documentación presuntamente fraudulenta, afectando programas destinados a apoyar a empresas y trabajadores perjudicados por la pandemia.

La detención fue posible gracias a la colaboración entre el FBI, el U.S. Marshals Service, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Policía de Jamaica, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Fiscalía del Condado de Palm Beach.

Las autoridades informaron que otros presuntos integrantes de la red ya fueron sentenciados en 2025 y señalaron que la extradición de Escoe permitirá continuar con el proceso judicial para determinar su responsabilidad en los hechos.