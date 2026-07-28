Trump imita la pronunciación de “México” de Sheinbaum durante discurso sobre industria automotriz

Michigan, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una imitación de la forma en que, según él, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pronuncia la palabra “México”, durante un discurso enfocado en la industria automotriz y la relocalización de empresas manufactureras.

En un evento celebrado en una planta de General Motors en Michigan, Trump recordó una conversación con la mandataria mexicana, a quien calificó como una persona “muy amable”. Posteriormente, imitó su pronunciación al decir “Me-xi-jo”, comentario que provocó risas entre los asistentes.

La referencia ocurrió mientras el mandatario defendía su estrategia para impulsar el regreso de la producción industrial a Estados Unidos y reiteraba su intención de frenar el traslado de fábricas hacia otros países, especialmente en el sector automotriz.

Durante su intervención, Trump insistió en que continuará promoviendo políticas comerciales y arancelarias para incentivar que las empresas mantengan sus operaciones en territorio estadounidense.

En ese contexto, también mencionó el reciente anuncio de Toyota sobre el traslado de parte de la producción de la camioneta Tacoma desde Tijuana, Baja California, hacia una planta en Texas. La empresa ha señalado que la decisión forma parte de su estrategia global de producción y no responde exclusivamente a factores políticos.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen mientras ambos países mantienen negociaciones comerciales relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros temas vinculados con la industria automotriz y el comercio regional.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre los comentarios realizados por Trump durante el evento.