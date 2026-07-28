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Cuba rechaza decisión de Colombia de romper relaciones y la califica de “acción hostil”

 La cancillería cubana afirmó que el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella representa una postura de subordinación hacia la política de Estados Unidos.

Cuba rechaza decisión de Colombia de romper relaciones y la califica de "acción hostil"
Cuba rechaza decisión de Colombia de romper relaciones y la califica de "acción hostil"

La Habana, Cuba. El Gobierno de Cuba rechazó el anuncio del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de cerrar la embajada colombiana en La Habana y romper relaciones diplomáticas con la isla, al considerar que se trata de una “acción hostil e infundada”.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sostuvo que la decisión, de concretarse, representaría un acto de subordinación a la política de Estados Unidos y se apartaría de las históricas relaciones de amistad entre ambos países.

La cancillería cubana aseguró que mantiene una relación bilateral con Colombia basada en la cooperación económica, comercial, académica y en diversos proyectos desarrollados en beneficio de ambas naciones.

Asimismo, el gobierno cubano afirmó que la medida anunciada por De la Espriella no representa el sentir del pueblo colombiano y reiteró que continuará cumpliendo los compromisos adquiridos con estudiantes de medicina y con los acuerdos relacionados con el proceso de paz colombiano.

La postura de La Habana surge luego de que el presidente electo colombiano anunciara que, al asumir el cargo, cerrará al menos 14 embajadas como parte de una reestructuración del servicio exterior. Entre ellas se encuentran las representaciones diplomáticas en Cuba, Nicaragua y Haití.

De la Espriella señaló que, en el caso de Cuba y Nicaragua, su gobierno romperá las relaciones diplomáticas al considerar que no mantendrá vínculos con gobiernos que calificó como “tiranías”.

El anuncio ocurre en un contexto de creciente tensión entre Cuba y Estados Unidos, marcado por nuevas sanciones y restricciones impuestas por Washington contra la isla.

 

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