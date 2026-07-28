Detienen a cuatro hombres por presunto a.bu.so se.xual contra un menor en Chiapas

Sabanilla, Chiapas. Autoridades de Chiapas detuvieron a cuatro hombres por su presunta participación en el abuso sexual de un niño, un caso que también involucra la grabación y difusión del hecho, así como el supuesto intento de ayudar a los responsables a evadir la acción de la justicia.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el menor fue trasladado de la comunidad Los Naranjos, en el municipio de Sabanilla, a Yajalón, donde recibe atención psicológica especializada debido a las afectaciones emocionales derivadas del caso.

De acuerdo con la Fiscalía, mediante las áreas de Justicia Indígena y otras dependencias fue posible localizar a la familia del menor para brindarle acompañamiento y atención integral.

Entre los detenidos se encuentran Aurelio “N”, señalado como propietario del terreno donde presuntamente ocurrieron los hechos; Octavio “N”, identificado como uno de los presuntos agresores; Gabino “N”, acusado de grabar y difundir el video mediante aplicaciones de mensajería; y Fernando “N”, quien presuntamente vigilaba la zona para facilitar la huida de los involucrados.

La Fiscalía indicó que los presuntos responsables de la agresión sexual y de la grabación del hecho enfrentan investigaciones por el delito de pederastia, cuya sanción podría alcanzar hasta 50 años de prisión, en caso de ser encontrados culpables por la autoridad judicial.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer totalmente los hechos y garantizar la protección y atención de la víctima.