Altas temperaturas azotan la frontera

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Habitantes de esta ciudad fronteriza enfrentan condic.ones de calor extremo ante una ola de altas temperaturas que supera los 40 °C (105 °F), situac.ón que ha obligado a la población a extremar precauciones en sus actividades cotidianas.

Transeúntes y trabajadores que circulan por la vía pública y sectores concurridos como el bordo del río Bravo señalaron que los métodos habituales de protección, tales como el uso de sombrillas, lentes de sol o bloqueador solar, resultan insuficientes para contrarrestar la int.nsidad del sol. Asimismo, indicaron que ni los aparatos de aire acondicionado, minisplit o ventiladores en los hogares logran refrescar el ambiente de manera adecuada.

De acuerdo con reportes meteorológicos, el punto crítico de las temperaturas se registra de manera recurrente entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, horario que coincide con el cambio de turno laboral de miles de ciudadanos que deben desplazarse por las calles de la localidad.

Ante el r.esgo constante de sufrir m.reos, desgane o un g.lpe de cal.r, especialistas y autoridades de salud reiteraron el llamado a la comunidad para mantenerse adecuadamente hidratados con agua o suero, evitar la actividad física al exterior en horas pico y proteger a los sectores más vulnerables de la población mientras persista la c.nitingencia climática.