Inició recorrido de 45 pipas en Kilómetros

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dio el r.nque oficial a las operaciones del programa «Agua para Todos», mediante el cual se desplegaron 45 p.pas destinadas a garantizar el sum.nistro de agua potable en el sector conocido como Los Kilómetros.

La estrateg.a contempla la distribución continua de más de 35 millones de litros de agua al mes para apoyar a más de 26 mil habitantes que enfrentan de manera cotidiana situac.ones complejas por la falta de red hídrica en sus viviendas.

De acuerdo con las autoridades del organismo descentralizado encabezado por Sergio Nevárez, el operativo dividirá las 45 p.pas en 35 rutas estratégicas que operarán de lunes a sábado, en un horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

El servicio beneficiará directamente a 12 colonias de la zona, entre las que destacan Polo Gamboa, Campesina, Granjas Santa Elena, Bello Horizonte, Villa Esperanza, Kilómetro 28 y Kilómetro 29, buscando mitigar los efectos de las altas temperaturas y resolver de forma puntual las necesidades del vital líquido en la comunidad.