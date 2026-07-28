Español queda sorprendido por el enorme tamaño de un desayuno mexicano

Ciudad de México. Un turista español se volvió viral en redes sociales luego de compartir su reacción al probar un desayuno típico en México y sorprenderse por el tamaño de una porción de chilaquiles.

En el video, el visitante acudió a un restaurante acompañado de su pareja e hija con la intención de conocer uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana. Al recibir el alimento, no pudo ocultar su asombro por la cantidad servida.

“¡Madre mía, es la comida de toda la semana!“, expresó entre risas al observar el plato frente a él.

El turista comentó que en España suele desayunar únicamente un café con leche, por lo que consideró que la porción mexicana era demasiado abundante para iniciar el día.

Aunque aseguró que los chilaquiles le parecieron muy sabrosos, señaló que con la cantidad que logró comer quedó satisfecho por el resto de la jornada.

La grabación generó miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron las diferencias culturales entre los hábitos alimenticios de México y España. Mientras algunos señalaron que los desayunos mexicanos suelen ser más completos, otros comentaron que este tipo de platillos generalmente se disfruta durante fines de semana o reuniones familiares.

El video también dio pie a comentarios que celebraron la gastronomía mexicana y la generosidad de las porciones que suelen ofrecerse en distintos restaurantes del país.