Ciudad Juárez

Captan tormenta de arena en Samalayuca

Nube de polvo causó asombro entre espectadores

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una alerta urgente dirigida a los automovilistas y transportistas que transitan por el norte de la entidad, debido al desarrollo de una imponente t.rmenta de arena que afecta la visibilidad en las vías de comunicación.

Las condiciones m.teorológicas adversas se han concentrado de manera crítica sobre el tramo carretero que conecta la localidad de Samalayuca con Villa Ahumada, donde una densa nube de p.lvo se desplazó cubriendo áreas como el sector de Villas de Santa Emilia y zonas aledañas.

A través de redes sociales y reportes de espectadores en la zona, se difundieron imágenes donde se observa la magnitud del fenómeno natural, el cual generó asombro entre los habitantes al avanzar cubriendo las cañadas y cerros del panorama local.

Ante este tipo de situac.ones recurrentes en la región, las autoridades de emergencias hicieron un llamado a extremar precauciones al conducir, encender las luces de los vehículos y, de ser necesario, orillarse y detener la marcha para prevenir posibles inc.dentes viales.

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