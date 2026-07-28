Ciudad Juárez

Anuncian cierre de Mercado San Benito

Tras 9 años de servicio en la ciudad se retiran

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Tras nueve años de actividad ininterrumpida en la frontera, el conocido restaurante y cantina Mercado San Benito anunció el c.erre definitivo de sus instalaciones actuales, un establecimiento emblemático para la gastronomía tradicional mexicana en la región.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, la administración del establecimiento informó a sus clientes y a la comunidad que la causa de esta decisión obedece a la no renovación de su contrato de arrendamiento, expresando que el c.erre no responde a una determinación propia, sino a las situac.ones contractuales del inmueble.

El negocio se encuentra ubicado sobre la avenida Pedro Rosales de León, próximo al cruce con la avenida Tecnológico y contiguo al centro comercial Galerías Tec, un sector comercial altamente concurrido de la ciudad.

A pesar de la conclusión de sus operaciones en esta ubicación, la directiva del restaurante dio a conocer que se encuentran en la búsqueda de un nuevo espacio en la localidad para reanudar la atención al público y continuar ofreciendo sus servicios.

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