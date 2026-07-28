CANACO anuncia feria de regreso a clases

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Con el propósito de apoyar la economía de las familias de cara al inicio del nuevo ciclo escolar, la Cámara Nacional de Comercio en Juárez (CANACO), en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), anunció la realización de la Feria de Regreso a Clases 2026.

El evento se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto en las instalaciones del Parque Central Poniente, en un horario de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche. En este espacio, los asistentes podrán encontrar diversos artículos y útiles necesarios para el desempeño escolar.

Durante la jornada participarán comercios locales como papelerías, zapaterías, ópticas, dentistas, así como establecimientos de venta de uniformes, mochilas, cuadernos y etiquetas escolares. Se ofertarán descuentos iniciales que van del 10% hasta el 50%, además de servicios gratuitos como cortes de cabello para los estudiantes.

Representantes del organismo comercial destacaron que este esfuerzo busca brindar opciones accesibles para hacer frente a los gastos de inscripción y adquisición de insumos educativos. Asimismo, la PROFECO dio a conocer que esta feria forma parte de un programa nacional que se replicará en 55 ciudades del país.