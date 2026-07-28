Prófugo responsable de fatal choque

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Autoridades locales mantienen las labores de búsqueda para dar con el paradero del presunto responsable de un f…tal perpercance vial ocurrido en el cruce de las avenidas De la Raza y Plutarco Elías Calles, lugar donde perdió la vida un hombre tras un ch…que.

De acuerdo con la información brindada por la Fiscalía General del Estado, los agentes de investigación se encuentran en contacto con los familiares del supuesto conductor involucrado para determinar su ubicación. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado alguna detención en relación con los hechos, aunque no se descarta la emisión de una orden de aprensión en las próximas horas.

La v…ctima fue identificada como Rubén Acosta Tejeda, de 31 años de edad. Sus familiares expresaron su exigencia de justicia y celeridad en las investigaciones ante la p…dida de su ser querido, señalando el dolor que enfrentan mientras el culpable continúe p…fugo de la justicia.