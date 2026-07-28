Sheinbaum pide a la UNAM investigar si la empresa del examen tuvo participación en presunto fraude

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) investigar si la empresa encargada de la plataforma utilizada para el examen de admisión a licenciatura tuvo alguna participación en las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de selección.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que, por respeto a la autonomía universitaria, corresponde a la UNAM decidir cómo resolverá el proceso de ingreso de los aspirantes y determinar si el examen será válido o si será necesario aplicar nuevas medidas.

Sheinbaum indicó que la universidad enfrenta dos tareas principales: definir el mecanismo para garantizar un proceso de admisión justo y esclarecer cómo ocurrió el presunto fraude, incluyendo la posible responsabilidad de la empresa contratada para operar la plataforma del examen.

La presidenta añadió que, si durante la investigación se detecta la posible comisión de un delito, la universidad deberá valorar si presenta una denuncia y solicita la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, reiteró que el Gobierno de México brindará apoyo a la institución únicamente si ésta lo solicita, respetando en todo momento su autonomía.

La UNAM informó previamente que instaló una Comisión Técnica para revisar el procedimiento y los resultados del concurso de selección a licenciatura 2026, además de presentar una denuncia penal contra empresas que presuntamente ofrecieron servicios fraudulentos relacionados con el examen.

Más de 158 mil aspirantes participaron en este proceso de admisión, que por primera vez se realizó completamente en línea y que posteriormente fue cuestionado por presuntas irregularidades.

Sheinbaum también hizo un llamado para que la universidad ofrezca certeza a los jóvenes que participaron en el examen y resuelva con claridad cuál será el procedimiento para definir el ingreso a la licenciatura.